Вашингтон, 16 октября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Лидеры Израиля и ряда арабских стран не хотят дальнейшего распространения палестино-израильского конфликта по региону. В этом руководители государств заверили госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом глава Госдепа сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

Он уточнил, что на прошлой неделе посетил Израиль, Иорданию, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет.

«Что я услышал от каждого из этих партнёров ― это общее видение необходимости предотвратить конфликт от дальнейшего распространения, защитить жизни беззащитных людей и предоставить помощь тем в Газе, кто в ней нуждается», ― подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 октября в администрации США заявили, что президент страны Джозеф Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил военную помощь со стороны Вашингтона. В Белом доме заявили, что у США хватит ресурсов на то, чтобы поддерживать своих союзников одновременно и в Израиле, и на Украине.

Вашингтон 15 октября приступил к отправке в Израиль «значительной части» военной помощи. Как заявил глава Госдепа, США намерены ясно дать понять, что поддерживают Израиль, считают своей целью предотвратить разрастание конфликта и обеспечить освобождение заложников ХАМАС, в том числе граждан США.

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь заявил, что Вашингтон «видит риск эскалации» ближневосточного конфликта на северной границе Израиля (с Ливаном). По его словам, Байден«чётко и настойчиво» сказал, что ни одна страна или группа не должны пытаться воспользоваться ситуацией «для извлечения собственной выгоды или вести к эскалации конфликта».

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС осуществило массированный ракетный удар по территории Израиля, захватив несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе.