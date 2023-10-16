Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 08:32 — ИА Регнум. В южной части сектора Газа израильские власти временно ввели режим прекращения огня, сообщил 16 октября телеканал Al Arabiya.

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Он будет действовать в течение пяти часов. Объявили режим прекращения огня, чтобы дать возможность доставить в Газу гуманитарную помощь, а иностранным гражданам — покинуть регион.

В Армии обороны Израиля 15 октября заявили, что на юг Газы эвакуировали из северной части региона более 600 тысяч человек. В палестинском минздраве заявили, что число погибших в Газе в результате обстрелов со стороны Израиля превысило 2700 человек.