Белгород, 15 октября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели на подлёте к Белгороду, сообщил 15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Над Белгородским районом системой ПВО сбиты 2 воздушные цели на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил Гладков.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что атака была совершена с применением беспилотников самолётного типа.

«15 октября около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства.

В ночь с 14 на 15 октября военные пресекли попытку киевского режима совершить теракты на территории России с помощью беспилотников, сообщили ранее в Минобороны. Российские средства противовоздушной обороны перехватили 27 беспилотников ВСУ, из которых 18 — в воздушном пространстве Курской области. Два беспилотника были уничтожены в воздухе над Белгородской областью.

Вечером 14 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о 12 сбитых украинских беспилотниках. Обломки упали в областном центре и селе Зорино. Пострадавших в результате инцидентов не было.

В Белгородской области 14 октября около 14:30 мск уничтожили украинский беспилотник. В этот же день ещё два дрона были сбиты над акваторией Чёрного моря у побережья Краснодарского края.

В минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили в зоне проведения спецоперации 67 украинских дронов, сообщил 15 октября официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Беспилотники были сбиты над территорией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.