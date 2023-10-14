Курск, 15 октября, 2023, 00:03 — ИА Регнум. Вечером 14 октября в небе над Курском и Курским районом были сбиты 12 запущенных ВСУ беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава Курской области призвал жителей сохранять спокойствие, поскольку в регионе работают средства противовоздушной обороны.

Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских беспилотников населению рекомендовали не трогать обломки и не приближаться к ним. Старовойт призвал граждан сообщать об опасных находках в службы экстренного реагирования.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября украинские боевики обстреляли посёлок Тёткино Курской области, в результате были повреждены четыре домовладения. По информации властей, зафиксировано 10 прилётов. Также повреждения получила газовая труба.

Ранее в результате обстрелов со стороны Украины Глушковского района Курской области оказались обесточены посёлок Тёткино и сёла Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. Никто из жителей не пострадал. После взрыва одного из боеприпасов загорелась сухая трава, прибывший на место пожарный расчёт пожар потушил, сообщил Старовойт.