Губернатор Старовойт сообщил о 12 сбитых беспилотниках в Курской области
Старовойт: в Курской области сбили 12 украинских БПЛА, пострадавших нет
Курск, 15 октября, 2023, 00:03 — ИА Регнум. Вечером 14 октября в небе над Курском и Курским районом были сбиты 12 запущенных ВСУ беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал», — написал он в своём Telegram-канале.
Глава Курской области призвал жителей сохранять спокойствие, поскольку в регионе работают средства противовоздушной обороны.
Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских беспилотников населению рекомендовали не трогать обломки и не приближаться к ним. Старовойт призвал граждан сообщать об опасных находках в службы экстренного реагирования.
Как передавало ИА Регнум, 14 октября украинские боевики обстреляли посёлок Тёткино Курской области, в результате были повреждены четыре домовладения. По информации властей, зафиксировано 10 прилётов. Также повреждения получила газовая труба.
Ранее в результате обстрелов со стороны Украины Глушковского района Курской области оказались обесточены посёлок Тёткино и сёла Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. Никто из жителей не пострадал. После взрыва одного из боеприпасов загорелась сухая трава, прибывший на место пожарный расчёт пожар потушил, сообщил Старовойт.