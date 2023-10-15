Москва, 15 октября, 2023, 04:21 — ИА Регнум. В ночь с 14 на 15 октября военные пресекли попытку киевского режима совершить теракты на территории России с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что всего российские средства противовоздушной обороны перехватили 27 беспилотников ВСУ, из которых 18 — в воздушном пространстве Курской области и два беспилотника уничтожили в воздухе над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, вечером 14 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитых 12 украинских беспилотниках. Обломки упали в Курске и зеле Зорино. Пострадавших среди жителей нет. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских беспилотников населению рекомендовали не трогать обломки и не приближаться к ним.

В Белгородской области 14 октября около 14:30 мск уничтожили украинский беспилотник. В этот же день были сбиты два дрона над акваторий Чёрного моря около побережья Краснодарского края.

В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества российские артиллерия и авиация отбили девять атак штурмовых групп нескольких бригад ВСУ и нацгвардии Украины. Потери противника составили до 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля.