Москва, 15 октября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили 67 украинских дронов, сообщил 15 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уничтожены 67 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхнекаменка ЛНР, Берестовое, Белогоровка, Марьинка, Василевка, Еленовка ДНР, Каменское, Червоногорка и Мирное Запорожской области, Песчановка, Саги Херсонской области», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны России ночью 15 октября перехватили 27 украинских беспилотников над территорией РФ.

Дежурные средства ПВО перехватили 27 украинских дронов, из которых 18 — над Курской областью и два — над Белгородской были уничтожены в воздухе.