Москва, 15 октября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны России ночью 15 октября перехватили 27 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

РИА Новости

Отмечается, что ночью 15 октября была пресечена пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку беспилотниками самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурные средства ПВО перехватили 27 украинских дронов, из которых 18 — над Курской областью и два — над Белгородской были уничтожены в воздухе.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 14 октября сообщили, что над Белгородской областью был уничтожен беспилотник самолётного типа.

В этот же день сообщалось об уничтожении двух дронов над акваторией Чёрного моря около побережья Краснодарского края.

13 октября в Минобороны проинформировали о том, что в трёх приграничных районах Белгородской области за прошедшие сутки были сбиты три украинских беспилотника. В Белгородском районе в селе Стрелецкое был сбит дрон противника, обошлось без последствий на земле. В Грайворонском городском округе над селом Головчино был сбит дрон самолётного типа, последствий на земле нет. В Краснояружском районе на окраине села Теребрено также был сбит беспилотник ВСУ.