Москва, 14 октября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона над акваторией Чёрного моря около побережья Краснодарского края. Об этом 14 октября сообщили в Минобороны России.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Отмечается, что 14 октября около 7:10 мск была пресечена очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 13 октября проинформировали о том, что в трёх приграничных районах Белгородской области за прошедшие сутки были сбиты три украинских беспилотника. В Белгородском районе в селе Стрелецкое был сбит БПЛА противника, обошлось без последствий на земле. В Грайворонском городском округе над селом Головчино был сбит БПЛА самолётного типа, последствий на земле нет. В Краснояружском районе на окраине села Теребрено сбит беспилотник ВСУ.