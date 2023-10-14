Белгород, 14 октября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Над Белгородской областью был уничтожен беспилотник самолётного типа, сообщила 14 октября пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«14 октября около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.

В этот же день сообщалось об уничтожении двух дронов над акваторией Чёрного моря около побережья Краснодарского края.

13 октября в Минобороны проинформировали о том, что в трёх приграничных районах Белгородской области за прошедшие сутки были сбиты три украинских беспилотника. В Белгородском районе в селе Стрелецкое был сбит БПЛА противника, обошлось без последствий на земле. В Грайворонском городском округе над селом Головчино был сбит БПЛА самолётного типа, последствий на земле нет. В Краснояружском районе на окраине села Теребрено был сбит беспилотник ВСУ.