Белгород, 13 октября, 2023, 09:41 — ИА Регнум. В трёх приграничных районах Белгородской области за прошедшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщил 13 октября глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, в Белгородском районе в селе Стрелецкое был сбит БПЛА противника, обошлось без последствий на земле.

«В Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.

В Грайворонском городском округе над селом Головчино был сбит БПЛА самолётного типа, последствий на земле нет. В Краснояружском районе на окраине села Теребрено сбит беспилотник ВСУ.

В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с дрона сброшены две гранаты, также из артиллерии выпущено три снаряда. По селу Муром выпущены три минометных снаряда, по Шебекино — два гранатометных выстрела, по МАПП «Шебекино» — два миномётных снаряда.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области погибли три человека, ещё двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. По его словам, на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва.

Украинские террористы в вечернее время 12 октября предприняли попытку атаки Брянской области с помощью беспилотника самолётного типа. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что дрон ВСУ был подавлен на окраине Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет.