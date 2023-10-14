Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ ударами беспилотников
Москва, 14 октября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения позиций ВСУ беспилотниками. Видео опубликовано 14 октября в Telegram-канале ведомства.
«Операторы БПЛА Южной группировки войск наносят удары по укрытиям и окопам ВСУ, заставляя противника оставить занимаемые позиции», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ показало кадры уничтожения полевого склада с боеприпасами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на артёмовском направлении.
Ранее военное ведомство разместило видео уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90 британского производства. После попадания боеприпаса у САУ воспламенились пороховые заряды и произошла детонация боекомплекта, в результате чего она была полностью уничтожена.
Кроме того, опубликовано видео уничтожения танка ВСУ российским вертолётом Ка-52. Отмечается, что экипаж вертолёта управляемой ракетой уничтожил танк, который пытался вести огонь под прикрытием лесополосы.