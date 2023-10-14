Вашингтон, 14 октября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Украинская армия находится на грани полного уничтожения из-за колоссальных потерь. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Иван Шилов ИА Регнум

Он подчеркнул, что ВСУ несут «просто умопомрачительные» потери. В распоряжении Киева ещё есть какие-то резервы, которые будут брошены в бой, но по сути украинская армия «разбита, она просто уничтожена».

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, добавил бывший разведчик, докладывают об огромном количестве уничтоженных танков и БМП. Его предупреждают и о почти полном разгроме артиллерии.

У ВСУ уже нет надежды на то, что они смогут ударить по России. Для украинцев происходящее очень трагично, констатировал Риттер.

Ранее Риттер заявил, что российские войска добились впечатляющих успехов в ДНР. Они перешли в наступление по всей длине фронта, тогда как у ВСУ закончились подкрепления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что значимых успехов у ВСУ нет ни на одном из направлений контрнаступления. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября сообщил, что только с начала месяца российские военные уничтожили более 17 тыс. бойцов ВСУ и более 2,7 тыс. единиц вооружения.