Курск, 14 октября, 2023, 19:01 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области, повреждены четыре домовладения. Об этом 14 октября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Посёлок Тёткино Глушковского района вновь обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилётов, повреждены четыре домовладения. Обязательно окажем помощь собственникам», — написал Старовойт.

Также он добавил, что повреждена газовая труба. Аварийные службы приступят к восстановлению, как только это будет безопасно.

Как ранее передавало ИА Регнум, Старовойт сообщил, что четыре населённых пункта остались без электроснабжения после обстрела со стороны ВСУ — Тёткино, Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи, мирные жители не пострадали. После взрыва одного из боеприпасов загорелась сухая трава, прибывший на место пожарный расчёт оперативно потушил пожар.

В ночь на 5 октября ВСУ при помощи беспилотников нанесли несколько ударов по территории Курской области. В результате без электроснабжения остались 75 населённых пунктов. Были атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. Электроснабжение было восстановлено 6 октября.