Курск, 14 октября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Четыре населённых пункта в Курской области остались без электроснабжения после обстрела со стороны ВСУ, мирные жители не пострадали, сообщил 14 октября глава региона Роман Старовойт.

РИА Новости/Игорь Маслов

«Днём со стороны Украины обстрелян Глушковский район. Никто из жителей не пострадал. В результате обстрела оказались обесточены посёлок Тёткино и сёла Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

После взрыва одного из боеприпасов загорелась сухая трава, прибывший на место пожарный расчёт оперативно потушил пожар, добавил Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 5 октября при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли несколько ударов по территории Курской области. В результате атак без электроснабжения остались 75 населённых пунктов. Были атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. Электроснабжение было восстановлено 6 октября.

Ранее 14 октября сообщалось, что в городе Алёшки Херсонской области, который находится на левом берегу Днепра, в пятнадцатикилометровой зоне от линии соприкосновения, увеличилась интенсивность обстрелов со стороны ВСУ, в том числе с применением кассетных боеприпасов. Ситуация остаётся напряжённой, отметил глава Алёшкинской военно-гражданской администрации Георгий Журавко.