ВСУ обстреляли Курскую область, четыре посёлка остались без электричества
Старовойт: ВСУ обстреляли Курскую область, четыре населённых пункта обесточены
Курск, 14 октября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Четыре населённых пункта в Курской области остались без электроснабжения после обстрела со стороны ВСУ, мирные жители не пострадали, сообщил 14 октября глава региона Роман Старовойт.
«Днём со стороны Украины обстрелян Глушковский район. Никто из жителей не пострадал. В результате обстрела оказались обесточены посёлок Тёткино и сёла Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
После взрыва одного из боеприпасов загорелась сухая трава, прибывший на место пожарный расчёт оперативно потушил пожар, добавил Старовойт.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 5 октября при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли несколько ударов по территории Курской области. В результате атак без электроснабжения остались 75 населённых пунктов. Были атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. Электроснабжение было восстановлено 6 октября.
Ранее 14 октября сообщалось, что в городе Алёшки Херсонской области, который находится на левом берегу Днепра, в пятнадцатикилометровой зоне от линии соприкосновения, увеличилась интенсивность обстрелов со стороны ВСУ, в том числе с применением кассетных боеприпасов. Ситуация остаётся напряжённой, отметил глава Алёшкинской военно-гражданской администрации Георгий Журавко.