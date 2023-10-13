Лондон, 13 октября, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Визит украинского лидера Владимира Зеленского на саммит НАТО в Брюссель удивил мировое сообщество. Для привлечения внимания к Украине он выступил на заседании глав министров обороны стран альянса, написал обозреватель The Financial Times Бен Холл.

Сергей Корсун ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам журналиста, выступление Зеленского с просьбой предоставить Украине больше оружия подчёркивает обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в США, а также переключением внимания на ситуацию в Израиле.

Как сообщало ИА Регнум, в испанском издании El Mundo также отметили обеспокоенность Зеленского остаться без поддержки США на фоне палестино-израильского конфликта. Поэтому он приехал на заседание министров обороны стран НАТО в Брюссель с целью лично обсудить поставку оружия для Украины.

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Зеленский готов пойти на любые шаги, чтобы не остаться на вторых позициях для Запада. Глава киевского режима в агонии, поэтому он совершил неожиданный визит в штаб-квартиру НАТО, заявил Слуцкий. В этой связи террористические угрозы сохраняются.

Ранее в США образно намекнули о близости к «грани» по поддержке Украины. Бесконечного финансирования не будет, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. В настоящее время с финансированием всё в порядке, но однажды ситуация поменяется, сказал он.