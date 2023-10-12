Москва, 12 октября, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов пойти на любые шаги, чтобы не остаться на вторых позициях для Запада. В этой связи террористические угрозы сохраняются.

Russia-now.com Леонид Слуцкий

Слуцкий заявил, что Зеленский в агонии.

«Со стороны укрофашистского режима при поддержке его западных покровителей угрозы террористической активности сохраняются», — сказал депутат «РИА Новости».

В подтверждении своего заявления, Леонид Слуцкий привёл внезапный визит «международного попрошайки» Зеленского в штаб-квартиру НАТО.

«Новые «дай, дай, дай» укрофюрера с призывами передать ему конфискованные западом российские активы, слова о завершающей фазе украинского конфликта и так далее», — прокомментировал депутат.

Как сообщало ИА Регнум, западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики на территории России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в кулуарах 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб стран — участников СНГ.

Украина стараниями Вашингтона и его союзников по НАТО превратилась в источник военной и террористической угрозы на границе Союзного государства России и Республики Белоруссии.

Политолог Денис Денисов заявил, что Зеленский пытается убедить европейцев в скором окончании конфликта на Украине, он просто манипулирует общественным мнением. В Киеве понимают, что в ЕС очень устали от украинского кризиса и уже не так охотно готовы поддерживать Украину финансами и вооружением.