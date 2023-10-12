Вашингтон, 12 октября, 2023, 04:38 — ИА Регнум. В США образно намекнули о близости к «грани» по поддержке Украины. Бесконечного финансирования не будет, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Ты не можешь начинать планировать долгосрочную поддержку, если ты подходишь к концу верёвки. А в финансировании Украины мы подходим к концу верёвки», — сказал он.

Кирби напомнил о недавнем решении США выделить новый пакет помощи Украине в размере $200 млн.

В настоящее время с финансирование всё в порядке, но однажды ситуация поменяется. Избрание спикера палаты представителей ускорит процесс одобрения новых пакетов помощи Украины и Израиля, добавил Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, в минобороны США обеспокоены истощением запасов боеприпасов из-за Украины и Израиля. Воюющие страны запрашивают разные типы вооружений — Украина хочет множество артиллерийских снарядов, Израиль нуждается в высокоточных авиационных боеприпасах и ракетах-перехватчиков для своих систем противоракетной обороны «Железный купол».

В США 11 октября объявили о новом пакете помощи Украине на $200 млн. В него вошли ракеты AIM-9M для ПВО, артиллерийские боеприпасы, высокоточные боеприпасы, средства для борьбы с беспилотниками и противотанковые средства. Таким образом, общая военная помощь Украине со стороны США составит почти $44 млрд.