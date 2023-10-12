Кирби: США не смогут бесконечно финансировать Украину
В Белом доме заявили, что США подошли «к концу верёвки» в финансировании Украины
Вашингтон, 12 октября, 2023, 04:38 — ИА Регнум. В США образно намекнули о близости к «грани» по поддержке Украины. Бесконечного финансирования не будет, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме.
«Ты не можешь начинать планировать долгосрочную поддержку, если ты подходишь к концу верёвки. А в финансировании Украины мы подходим к концу верёвки», — сказал он.
Кирби напомнил о недавнем решении США выделить новый пакет помощи Украине в размере $200 млн.
В настоящее время с финансирование всё в порядке, но однажды ситуация поменяется. Избрание спикера палаты представителей ускорит процесс одобрения новых пакетов помощи Украины и Израиля, добавил Кирби.
Как сообщало ИА Регнум, в минобороны США обеспокоены истощением запасов боеприпасов из-за Украины и Израиля. Воюющие страны запрашивают разные типы вооружений — Украина хочет множество артиллерийских снарядов, Израиль нуждается в высокоточных авиационных боеприпасах и ракетах-перехватчиков для своих систем противоракетной обороны «Железный купол».
В США 11 октября объявили о новом пакете помощи Украине на $200 млн. В него вошли ракеты AIM-9M для ПВО, артиллерийские боеприпасы, высокоточные боеприпасы, средства для борьбы с беспилотниками и противотанковые средства. Таким образом, общая военная помощь Украине со стороны США составит почти $44 млрд.