Мадрид, 13 октября, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель для участия в заседании министров обороны стран НАТО. Его страшит возможность остаться без поддержки США, которые могут переключить внимание на Израиль, сообщила испанская газета El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Поездка <…> обусловлена ​​крайней тревогой, которая преследует Киев в эти дни, и не только по поводу перспективы новых атак и отключений электроэнергии предстоящей зимой. <…> И прежде всего из-за опасений украинцев, что назревающая война в секторе Газа в конечном итоге привлечет внимание не только средств массовой информации, но и министерств иностранных дел по всей планете, начиная с Вашингтона», — написало издание.

Автор материала пришёл к выводу, что Зеленский понимает возможность переключения внимания мировой общественности с Украины на обострение арабо-израильского конфликта. Это может поставить под угрозу поставки оружия и помощь его стране. Поэтому он приехал на мероприятие с целью лично обсудить данный вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября Зеленский совершил первый за время спецоперации визит в Румынию, а на следующий день впервые с февраля 2022 года посетил штаб-квартиру НАТО. В Брюссель именно сейчас, на фоне палестино-израильского конфликта, он прибыл не просто так. Ранее он подключался к мероприятиям по видеосвязи.

Помощь Украине не будет длиться бесконечно, заявил 11 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Пока, «в краткосрочной перспективе», у США есть возможность помогать и Украине, и Израилю. Помощь последнему зависит от ЦАХАЛ, её военных возможностей, отметил он.

Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов допустил проблемы с помощью от Запада в середине 2024 года. Дальше, по его словам, ситуация будет зависеть от того, как правильно Украина сможет донести до союзников свои потребности.

В Кремле считают, что Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать США и Европе. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, недовольство Зеленским будет расти, он это чувствует и начинает метаться. Кроме того, у него срабатывает профессиональная жадность, когда вооружение отправляют не ему, а Израилю.