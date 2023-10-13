Москва, 13 октября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Ударив ракетами по аэропортам в Дамаске и Алеппо, Израиль обозначил своё присутствие, так как по факту ущерб от этих обстрелов оказался минимальным. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 октября заявил востоковед Михаил Балбус.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее появилась информация, что Израиль нанёс удары по взлётно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо, после чего работа этих объектов была прекращена.

По мнению эксперта, таким образом Тель-Авив дал понять Тегерану, что у Израиля остались возможности в Сирии. Что касается обстрелов самого Израиля со стороны Сирии, то Балбус подчеркнул, что это до сих пор не подтверждено никакими доказательствами, если не считать скупых сообщений израильских СМИ.

«А вот обстрелы Ливана фиксируются. Хотя по факту «Хезболла» старается действовать словами о возможной крупной войне, чтобы сковать часть израильских сил на севере, — объяснил Балбус. — Израиль же отвечает непропорционально сильно, повышая имиджевые издержки «Хезболлы» внутри Ливана, вынуждая её тем самым полноценно вмешиваться в войну. Между тем «Хезболла» хоть и обеспокоена больше внутренними делами, переживает за свой имидж победителя войны 2006 года, который тает сейчас во время относительного бездействия».

Он согласился, что вероятность большой войны в этом регионе сохраняется, хотя пока конфликт разворачивается вокруг сектора Газа и ХАМАС исключительно. Обстрелы на границе с Ливаном носят локальный характер, а Сирии прямое участие в этой войне и вовсе не выгодно, так как для этого у неё нет достаточных сил.

«США, безусловно, могут вмешаться в конфликт, но только если он начнёт представлять угрозу для Израиля, в то время как Иран более вероятно предпочтет решать проблему силами региональных союзников. То есть через «Хезболлу» и своих иракских прокси», — сказал Балбус.

При этом он скептично отнёсся к той версии, что США воспользуются ситуацией, чтобы покончить с режимом сирийского президента Башара Асада. Балбус полагает, что такое развитие событий чревато вовлечением в противостояние Ирана и России.

По его словам, затяжная война в регионе Израилю сейчас невыгодна, в то время как быстрая победа, скорее, невозможна.

«Поэтому не исключено, что после обмена ударами Израиль и ХАМАС объявят о своей победе и сядут за стол переговоров при посредничестве Египта (вероятно) или Катара (менее вероятно)», — добавил Балбус.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МИД Сирии заявил о поддержке ХАМАС и сил палестинского народа, «борющихся с сионистским терроризмом». Действия ХАМАС в министерстве охарактеризовали как ответ палестинских сил сопротивления, добивающихся права на создание своего независимого государства.

Между тем военнослужащие Израиля объявили, что будто бы зафиксировали обстрелы с территории Сирии — часть снарядов пересекла границу и попала на израильскую сторону, некоторые, предположительно, упали на открытой местности.

В Сирии же после обстрела Израилем аэропортов в Дамаске и Алеппо назвали случившееся агрессией и «отчаянной попыткой преступного израильского врага отвлечь внимание от преступлений, которые он совершает в секторе Газа».

Отметим также, что из-за ударов по этим аэропортам самолёт министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана не смог приземлиться в Сирии и повернул обратно в Иран.