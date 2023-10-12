Дамаск, 12 октября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя в результате атаки Израиля, сообщило 12 октября сирийское информационное агентство SANA.

ТАСС/EPA/YOUSSEF BADAWI

По данным агентства, атака на аэропорты произошла примерно в 13:50 12 октября.

«Эта агрессия является отчаянной попыткой преступного израильского врага отвлечь внимание от преступлений, которые он совершает в секторе Газа», — отмечается в заявлении военного источника SANA.

Ранее местное издание Al-Watan информировало, что израильская армия нанесла удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. По предварительным данным, обстреляны взлётно-посадочные полосы. Работа аэропортов прекращена, а в окрестностях аэропорта Дамаска продолжает работать система противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, палестино-израильский конфликт вышел на новый виток 7 октября после беспрецедентной на масштабу ракетной атаки на Израиль из сектора Газа. Радикалы из движения ХАМАС вторглись в районы на юге страны. Израильская армия проводит операцию «Железные мечи» против движения ХАМАС в секторе Газа.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА Регнум Артём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.