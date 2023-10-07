Дамаск, 7 октября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Дамаск поддерживает борьбу палестинского движения ХАМАС с Израилем, заявил МИД Сирии в связи боевыми действиями, начавшимися 7 октября. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD

«Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчёркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — говорится в сообщении.

МИД назвал действия ХАМАС ответом палестинских сил сопротивления в стремлении добиться права на создание своего независимого государства.

Как сообщало ИА Регнум, посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что боевые действия начались из-за отказа Израиля на протяжении многих лет признать палестинское государство. Он добавил, что мир в регионе будет возможен, когда Тель-Авив признает принцип двух государств.

Посол Израиля в России сказал, что на атаку ХАМАС будет дан военный и политический ответ. Он также заявил о причастности к событиям Ирана, обвинив страну в финансировании террористов.

Бои между ХАМАС и израильской армией начались утром. Палестинская сторона нанесла массовые ракетные удары по Израилю, также боевики зашли на некоторые израильские объекты. Глава минобороны Израиля Йоав Галант назвал происходящее войной.

В Израиле сообщили, что от действий боевиков погибли более 100 человек, пострадали более 900. В Палестине, по последним данным погибли более 160 человек, более 930 получили ранения.