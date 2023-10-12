Дамаск, 12 октября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Израильская армия нанесла удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, оба аэропорта выведены из строя, передаёт 12 октября местное издание Al-Watan.

Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

«По предварительным данным, обстреляны взлётно-посадочные полосы, оба аэропорта вышли из строя», — сказано в публикации.

Работа аэропортов прекращена, а в окрестностях аэропорта Дамаска продолжает работать система противовоздушной обороны, отмечено также в сообщении.

ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1200 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами.

Комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА Регнум Артём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.