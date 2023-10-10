В Израиле заявили об обстрелах с территории Сирии
Израиль зафиксировал обстрелы со стороны Сирии и ответили артиллерийским огнём
Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Военнослужащие Израиля зафиксировали обстрелы с территории Сирии, заявили 10 октября в пресс-службе израильской Армии обороны.
«Был зафиксирован ряд запусков из Сирии по израильской территории», — отметили военные.
По данным армии, часть снарядов пересекла границу и попала на израильскую сторону, некоторые, предположительно, упали на открытой местности.
В свою очередь военнослужащие Армии обороны Израиля ответили артиллерией и миномётными снарядами в сторону источника запусков в Сирии.
Как сообщало ИА Регнум, ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление МИД страны передавало, что Дамаск поддерживает борьбу палестинского движения ХАМАС с Израилем. В сирийском МИД назвали действия ХАМАС ответом палестинских сил сопротивления в стремлении добиться права на создание своего независимого государства.
Министерство здравоохранения Израиля 10 октября сообщило, что число пострадавших в результате нападения ХАМАС превысило 2,9 тысячи израильтян.
По информации минздрава Палестины, число погибших в результате ударов со стороны Израиля по сектору Газа и в результате столкновений на Западном берегу реки Иордан возросло до 830 человек. В секторе Газа ранены 4250 человек, на Западном берегу — ещё около 110.