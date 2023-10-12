Дамаск, 12 октября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Самолёт министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана не смог приземлиться в Сирии и повернул обратно в Иран, передаёт 12 октября израильское издание Ynet.

РИА Новости/Илья Наймушин

Посадка в Сирии оказалась невозможной из-за атаки Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо, сказано в публикации.

Ранее 12 октября сообщалось, что глава МИД Ирана намеревается в ближайшее время посетить Ливан и провести с руководством этой страны переговоры о ситуации в Израиле.

Сирийские СМИ 12 октября сообщили об ударах Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо. Удары наносились по взлётно-посадочным полосам, оба аэропорта были выведены из строя, в окрестностях аэропорта Дамаска работала ПВО, отмечалось в публикациях. Позже эти данные подтвердило сирийское государственное информагентство SANA.

«Эта агрессия является отчаянной попыткой преступного израильского врага отвлечь внимание от преступлений, которые он совершает в секторе Газа», — заявил неназванный военный источник государственного агентства.

ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1200 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами.

Комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА Регнум Артём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.