Москва, 11 октября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Строительство российской АЭС в Египте идёт с опережением графика. Об этом 11 октября сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Александр Гальперин/РИА Новости

«С опережением графика возводится четвёртый энергоблок АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Это наш флагманский проект на Африканском континенте», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия не ограничивается только строительством станции, а вместе с египетскими специалистами с нуля создаёт целую отрасль.

Как передавало ИА Регнум, госкорпорация «Росатом» объявила, что планирует начать монтаж ядерного оборудования на втором блоке строящейся в Египте АЭС «Эд-Дабаа» до конца 2023 года.

6 октября на «Эд-Дабаа» начали монтировать установку первого ядерного оборудования — «ловушку расплава». По этому случаю на объекте провели торжественную церемонию, на которой присутствовали представители «Росатома» и египетской стороны.

В мае 2023 года на станции «Эд-Дабаа» залили первый бетон в плиту третьего энергоблока. Два остальных блока начали строить в прошлом году. Проектом на АЭС предусмотрено четыре блока поколения III+ мощностью по 1200 МВт каждый. Для строительства станции используется новейшая технология.