Каир, 6 октября, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» планирует начать монтаж ядерного оборудования на втором блоке строящейся в Египте АЭС «Эд-Дабаа» до конца 2023 года, заявил директор сооружения проекта атомной станции Алексей Кононенко 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона корпорации.

«Уже к концу этого года планируется прибытие и монтаж устройства локализации расплава для энергоблока № 2», — сказал он.

Кононенко также отметил, что монтаж оборудования на первом энергоблоке стал вехой в возведении АЭС. Он подчеркнул, что эту работу не получилось бы организовать без слаженной профессиональной работы заказчика и гендподрядчика.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября на «Эд-Дабаа» начали монтировать установку первого ядерного оборудования — «ловушку расплава». По этому случаю на объекте провели торжественную церемонию, на которой присутствовали представители «Росатома» и египетской стороны.

В мае 2023 года на станции «Эд-Дабаа» залили первый бетон в плиту третьего энергоблока. Два остальных блока начали строить в прошлом году. Проектом на АЭС предусмотрено четыре блока поколения III+ мощностью по 1200 МВт каждый. Для строительства станции используется новейшая технология.