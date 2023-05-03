Каир, 3 мая, 2023, 15:36 — ИА Регнум. На строительной площадке атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа» в Египте 3 мая в плиту энергоблока № 3 залили «первый бетон». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом».

Иван Шилов ИА REGNUM Росатом

«Мы уверены, что в дальнейшем будут иметь место выдающиеся достижения, направленные на успешную реализацию проекта строительства первой АЭС в Египте», — заявил на церемонии заливки «первого бетона» председатель Совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль.

Представляющий Россию старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС корпорации «Атомстройэкспорт» инжинирингового дивизиона Росатома Александр Корчагин отметил, что компания имеет большой опыт строительства атомных станций. При этом на объекте в Египте есть своя специфика.

Как сообщил Росатом, бетонные работы на энергоблоках №1 и №2 начались в прошлом году. Всего планируется возвести четыре блока поколения III+ мощностью по 1200 МВт каждый. Это новейшая технология, по которой в России работают четыре блока.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что работы по возведению «Эль-Дабаа» идут с опережением графика. Общая стоимость проекта оценивается в 30 миллиардов долларов.