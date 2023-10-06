Каир, 6 октября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В Египте на строящейся при участии «Росатома» атомной электростанции «Эд-Дабаа» начали установку первого ядерного оборудования, сообщается 6 октября на сайте управления по АЭС Египта.

Алексей Башкиров/Редакция газеты «Страна Росатом — Атом-пресса»/РИА Новости Производство заготовок для корпуса реактора энергоблока №1 египетской АЭС «Эд-Дабаа»

Отмечается, что церемония приурочена к 50-летию начала войны с Израилем в 1973 году, которую в арабском мире считают победоносной.

«Важно, что установка «ловушки расплава» для первого энергоблока на АЭС «Эд-Дабаа» совпадает с этим великим днём, днём гордости и достоинства», — заявил на торжественной церемонии председатель управления Амгед аль-Вакиль.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в «Росатоме» сообщили, что при строительстве в Египте АЭС «Эль-Дабаа» залили первый бетон в плиту энергоблока № 3. Первые два энергоблока начали строить в 2022 году. На АЭС планируется возвести четыре блока поколения III+ мощностью по 1200 МВт каждый. Для этого задействуют новейшую технологию.

Ранее в июле президент РФ Владимир Путин на саммите Россия — Африка, комментируя выступления египетского коллеги Абделя Фаттаха ас-Сиси на пленарном заседании, заявил, что российско-египетские отношения носят стратегический характер.