Москва, 11 октября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил 11 октября палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент Палестины Махмуд Аббас

«Пока не знаю, состоялся ли телефонный разговор», — сказал он.

Посол добавил, что Палестина готова на всех уровнях содействовать в эвакуации россиян из сектора Газа.

Ранее Нофаль сообщал, что в ближайшее время может состояться визит Аббаса в Москву. Дипломат заверил, что власти Палестины поддерживают контакты с Москвой. По его словам, Рамалла ценит позицию Москвы в вопросах палестино-израильского урегулирования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия продолжит диалог с обеими сторонами палестино-израильского конфликта. Россия должна сохранять равную дистанцию, это даст право на участие в процессе урегулирования. Не исключено, что Москва будет играть роль в этом процессе, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.

По последним данным, число жителей Израиля, которые погибли в ходе эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1200 человек. Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 1055 человек.