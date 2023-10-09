Москва, 9 октября, 2023, 23:35 — ИА Регнум. В ближайшее время в Москву может состояться визит президента Палестины Махмуда Аббаса. Об этом сказал посол Палестины Абдельхафиз Нофаль в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Щербак/POOL/РИА Новости Президент Палестины Махмуд Аббас

Дипломат заверил, что власти Палестины поддерживают контакты с Москвой.

«Идёт подготовка к визиту президента Аббаса в Москву», — сказал Нофаль.

По словам посла, Рамалла ценит позицию Москвы в вопросах палестино-израильского урегулирования.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с послом Палестины в Москве Абдельхафизом Нофалем по его инициативе.

С российской стороны была акцентирована важность скорейшего прекращения огня и проявления максимальной сдержанности с обеих сторон, с тем чтобы удержать ситуацию от дальнейшей неконтролируемой эскалации.

ХАМАС 7 октября осуществило ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. По сектору Газа Израиль нанёс ответные удары.

По меньшей мере 900 израильтян погибли и 2700 пострадали за три дня с момента неожиданного вторжения ХАМАСА.