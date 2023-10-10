Вашингтон, 10 октября, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен удалил сообщение с призывом о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС со своей страницы в социальной сети. Об этом сообщила газета New York Post.

IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press Энтони Блинкен

«Мы с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом провели дополнительную беседу по поводу террористических атак ХАМАС на Израиль. Я призвал Турцию добиваться прекращения огня и немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС», — привела газета текст удалённого сообщения.

По мнению авторов материала, причиной удаления данного сообщения стала «бурная реакция» в социальных сетях. Газета написала, что критики обвинили Блинкена в том, что ещё слишком рано говорить о прекращении огня после массовых убийств израильтян.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю, за атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

Власти Израиля 8 октября заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и начать поиск мирного решения. Он заявил, что решить палестинскую проблему можно только на основании резолюций СБ ООН, предполагающих сосуществование двух государств.