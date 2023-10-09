Вашингтон, 10 октября, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки намерены в ближайшие дни объявить о новой военной помощи Израилю. Об этом журналистам сказал 9 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Krokodyl Американское посольство в Тель-Авиве

«Будет больше помощи в ближайшие дни», — заверил представитель администрации США.

По словам Кирби, Вашингтон планирует оказать Израилю военную помощь настолько быстро, насколько возможно.

«Ожидаем от Израиля дополнительных запросов на военную помощь и намерены удовлетворить их наилучшим образом», — сказал координатор.

Как сообщало ИА Регнум, у Вашингтона пока нет планов вводить американские войска в Израиль, но власти будут учитывать интересы национальной безопасности, заявил Джон Кирби 9 октября.

Бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди подчеркнул, что США никогда не пытались по-настоящему урегулировать палестино-израильский конфликт. В ответ на эту проблему США только выделяли всё больше денег и оружия, а теперь к этому процессу может подключиться и Республиканская партия, поскольку дело касается Израиля, считает эксперт.

Лидеры Италии, США, Великобритании, Франции и Германии в ходе беседы по телефону обсудили палестинско-израильский конфликт и осудили действия ХАМАС, поддержав при этом Израиль, сообщил итальянский правительственный дворец Киджи.