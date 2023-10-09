Рим, 10 октября, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Лидеры Италии, США, Великобритании, Франции и Германии в ходе беседы по телефону обсудили палестинско-израильский конфликт и осудили действия ХАМАС, поддержав при этом Израиль, сообщил итальянский правительственный дворец Киджи.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

Согласно официальному заявлению, пять глав государств и правительств выразили твёрдую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАС, которые привели к огромному числу жертв, в том числе среди детей, женщин и пожилых людей.

«Стороны обсудили наиболее неотложные политические инициативы для совместных действий. Защита жизни заложников, начиная с детей, в том числе самых маленьких, является абсолютным приоритетом, на этом будут сконцентрированы дипломатические усилия», — отметила пресс-служба руководства итальянского правительства.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила право Израиля на самооборону. Она указала на необходимость работы по избежанию расширения кризиса на региональном уровне и защиты вовлечённого гражданского населения.

Также стороны договорились поддерживать постоянный контакт до окончания кризиса.

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Как сообщало ИА Регнум по материалам французской газеты Le Figaro, масштабное нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль лишило еврейское государство образа непобедимой крепости. Страны Ближнего Востока не ожидали такого развития событий и были «ошеломлены» действиями палестинцев, проникающих на израильскую территорию и захватывающих местные поселения. В краткосрочной перспективе эти события заставят народы ближневосточного региона резко поменять отношение к Израилю, говорится в публикации.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что вооружённый конфликт между Израилем и палестинскими радикалами лишит Украину американской финансовой и военной поддержки из-за того, что США перенаправят всю помощь израильской стороне. Он также назвал «болтовней» обещания американского президента Джо Байдена запросить у Конгресса США $100 млрд для Киева, Белому дому неоткуда ждать средств.