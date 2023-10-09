Вашингтон, 9 октября, 2023, 19:44 — ИА Регнум. США никогда не пытались по-настоящему урегулировать палестино-израильский конфликт. Об этом 9 октября заявил бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вашингтон не продемонстрировал никакой способности справиться даже с небольшим кризисом, и это касается как конгресса, так и Белого дома», — приводит слова Джиральди «РИА Новости».

По его словам, в ответ на эту проблему США только выделяли всё больше денег и оружия, а теперь к этому процессу может подключиться и Республиканская партия, поскольку дело касается Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.

Израильская радиостанция Kan сообщила 9 октября, что в ходе конфликта погибли 800 человек, ещё 2,4 тыс. человек пострадали. В минздраве Палестины сообщили о 560 погибших и примерно 2,8 тыс. раненых.