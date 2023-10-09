Вашингтон, 10 октября, 2023, 00:58 — ИА Регнум. У Вашингтона пока нет планов вводить американские войска в Израиль, но власти будут учитывать интересы национальной безопасности, заявил в эфире телекомпании CBS координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

James Emery Израиль и США

«Мы всегда будем делать то, что нужно для защиты наших интересов в сфере национальной безопасности и выполнения наших обязательств в сфере безопасности по всему миру, включая этот регион, именно по этой причине мы направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря», — сказал он в ответ на вопрос ведущего.

Далее Кирби повторил, что на данный момент США не намерены размещать своих военных на территории Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября президент США Джо Байден заявил, что в результате эскалации палестино-израильского конфликта в Израиле погибли не менее 11 американцев.

По словам главы Белого дома, есть и пропавшие без вести, ведутся их активные поиски, есть вероятность, что граждане США могут быть среди удерживаемых ХАМАС. Байден посоветовал желающим американцам покинуть Израиль, воспользоваться услугами частных авиаперевозчиков или выбраться из страны любым наземным транспортом.

Бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди подчеркнул, что США никогда не пытались по-настоящему урегулировать палестино-израильский конфликт. В ответ на эту проблему США только выделяли всё больше денег и оружия, а теперь к этому процессу может подключиться и Республиканская партия, поскольку дело касается Израиля, считает эксперт.

С точки зрения эксперта Ассоциации военных политологов, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олега Глазунова, удар ХАМАС по Израилю стал сенсационной катастрофой для местных властей, а также провалом Вашингтона. Он также обратил внимание на согласованность и организованность действий радикального палестинского движения ХАМАС, что говорит о вероятности участия в подготовке операции третьего, более сильного мирового игрока.