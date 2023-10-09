Москва, 9 октября, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с послом Палестины в Москве Абдельхафизом Нофалем по его инициативе, сообщила 9 октября пресс-служба российского внешнеполитического ведомства на своём сайте.

Валерий Шарифулин/ТАСС Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов

«В ходе беседы обсуждалось драматическое развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, что уже привело к многочисленным жертвам, в том числе среди гражданского населения», — говорится в сообщении.

В МИД России отметили, что с российской стороны была акцентирована важность скорейшего прекращения огня и проявления максимальной сдержанности с обеих сторон с тем, чтобы удержать ситуацию от дальнейшей неконтролируемой эскалации.

«При этом была подтверждена неизменная позиция Москвы в поддержку справедливого урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе», — добавили в российском ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.

Израильская радиостанция Kan сообщила 9 октября, что в ходе конфликта погибли 800 человек, ещё 2,4 тыс. человек пострадали. В минздраве Палестины сообщили о 560 погибших и примерно 2,8 тыс. раненых.

Тем временем посольство РФ в Тель-Авиве информировало, что в результате атаки ХАМАС на Израиль погиб один гражданин России. Отмечается, что ещё четверо россиян считаются пропавшими без вести.