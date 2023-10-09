Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Число погибших граждан Израиля в результате эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 800. Об этом 9 октября сообщила радиостанция Kan.

Отмечается, число пострадавших составило 2,4 тыс. человек.

Ранее сообщалось о том, что погибли более 700 человек, пострадали более 2,2 тыс.

Как передавало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Он подчеркнул, что перекрыта подача в регион электричества, газа и продовольствия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население сектора Газа незамедлительно покинуть эту территорию. Израильские войска превратят в руины места, где действует радикальное палестинское движение ХАМАС, предупредил он.