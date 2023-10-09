Москва, 9 октября, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Приоритетность Украины в политике Запада снизится на фоне эскалации в Израиле. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, теперь Соединённые Штаты будут работать на два фронта — израильский и украинский. Иначе все убедятся, что они не выносят бремени «глобального лидерства» и его наиболее фанатичным адептам в Вашингтоне придётся сделать себе «харакири», уточнил Пушков.

«Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится», — указал сенатор, добавив, что Ближний Восток загорелся не на шутку.

Он обратил внимание на то, что в Вашингтоне должны благодарить Бога (или китайского лидера Си Цзиньпина), что в этих условиях на них не свалился ещё и кризис вокруг Тайваня.

По словам Пушкова, Соединённые Штаты взяли на себя слишком много обязательств по миру.

«Типичный случай империи, сталкивающейся с многочисленными вызовами и всё более перенапрягающей свои силы», — в заключении написал сенатор.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 октября радикальное движение ХАМАС запустило ракеты в сторону израильского международного аэропорта Бен-Гурион. Боевики заявили, что атака стала ответом «на продолжающиеся преступления и нападения на жилые дома» со стороны израильских военных.

Кроме того, ракетному обстрелу подвергся город Ашкелон на юго-западе Израиля. Ответственность за удары взяла на себя группировка «Сарая аль-Кудс» (организация, деятельность, которой запрещена в РФ), являющаяся вооруженным крылом «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

9 октября Армия обороны Израиля сообщила, что взяла в плен заместителя командира южной военно-морской бригады в секторе Газа Мухаммеда Абу Гали.

В результате боевых действий более 120 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома. На вечер 7 октября из-за боевых действий в регионе свои дома были вынуждены покинуть более 20 тысяч жителей Газы, которые получили убежища в 44 школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам).

8 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о начале эвакуации жителей приграничных посёлков на границе с Газой. По информации оборонного ведомства, эвакуацию начали проводить из населённых пунктов Баэри, Зиким, Нахаль-Оз, Нетив-ха-Асара и Урим.