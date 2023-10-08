Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Ракеты в сторону израильского международного аэропорта Бен-Гурион запустил ХАМАС. Об этом 8 октября заявила группировка «Бригады Изэддина аль-Кассема» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

В заявлении группировки, входящей в боевое крыло ХАМАС, сказано, что ракетный обстрел международного аэропорта Бен-Гурион является ответом «на продолжающиеся преступления и нападения на жилые дома».

Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате запуска ракет не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве образовались гигантские очереди из желающих улететь из Израиля из-за эскалации палестино-израильского конфликта. При этом многие международные рейсы отменили на фоне ракетных атак.

Утром 7 октября в министерстве обороны Израиля объявили о «готовности к войне» после обстрелов со стороны сектора Газа и проникновения боевиков в приграничные районы. Вечером 7 октября власти Израиля проголосовали за официальное объявление войны в стране с правом проведения военных операций.