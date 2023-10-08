Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля объявила о начале эвакуации приграничных с сектором Газа населённых пунктов, сообщили 8 октября в пресс-службе израильского оборонного ведомства.

Ilan Assayag/XinHua/Global Look Press

Эвакуацию проводят из населённых пунктов Беэри, Зиким, Нахаль-Оз, Нетив-ха-Асара и Урим. Жителям объявили, что они должны оперативно покинуть районы, оставаться в которых опасно с точки зрения атак палестинцев.

В израильском военном ведомстве сообщили, что и в дальнейшем будут объявлять об эвакуации того или иного населённого пункта в соответствии с оперативной обстановкой.

В Израиле в ходе атак палестинской группировки ХАМАС погибли более 400 человек. По данным минздрава Палестины, количество погибших при ударах по Газе со стороны Израиля достигло 320. Ранения получили более 1900 человек.

Израиль 7 октября начал наносить удары по территории Газы в ответ на массированный обстрел ХАМАС, который выпустил по израильтянам более двух тысяч ракет. Палестинцы нанесли мощный удар по второй по величине электростанции Израиля.

Власти Израиля заявили, что ХАМАС объявил Израилю войну. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением, сказав, что агрессия ХАМАС не останется без ответа, и пообещал, что власти страны не допустят подобных действий.

Ливанское движение «Хезболла» 8 октября осуществило ракетные обстрелы израильской территории. Один из ударов ливанцы нанесли по радиолокационной станции. Жителей северной части Израиля призвали эвакуироваться.