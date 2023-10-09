Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Заявление о захвате в плен заместителя командира южной военно-морской бригады в секторе Газа Мухаммеда Абу Гали сделала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 8 октября сообщает Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Уточняется, что Абу Гали захвачен в плен бойцами 3-й бригады «Шайетет» — части специального назначения ВМС Израиля.

«Подозреваемый содержится под стражей и в настоящее время допрашивается представителями сил обороны», — уточнил глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Никаких дополнительных подробностей о том, при каких обстоятельствах был захвачен Абу Гали, не приводится.

Боестолкновения в Израиле начались утром 7 октября после массированной ракетной атаки со стороны сектора Газа. Бойцы ХАМАС в ходе наземной операции захватили несколько израильских населённых пунктов и блокпостов. Армия обороны Израиля в ответ атаковала ряд объектов в секторе Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ, захвачены в плен и удерживаются на территории сектора Газа. Об этом сообщил член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук.

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) по итогам закрытого заседания 8 октября не принял какого-либо заявления по ситуации в Израиле и секторе Газа.