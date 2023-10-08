Рамалла , 8 октября, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Не менее 20 тысяч жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в регионе, сообщили в субботу, 7 октября, в Управлении Организации Объединённых Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

badwanart0 Палестина, сектор Газа

«По состоянию на 18:00 по местному времени 7 октября не менее 20 тысяч внутренне перемещённых лиц находились в целях получения убежища в 44 школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам)», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно полученным УКГВ сведениям, в результате ударов Израиля по анклаву в субботу погиб палестинский журналист. В результате обстрела города Бейт-Лахия погиб сотрудник местной больницы.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население сектора Газа немедленно покинуть территорию. Он предупредил, что израильские вооружённые силы используют всю свою мощь и будут превращать в руины места, где действует радикальное палестинское движение ХАМАС.