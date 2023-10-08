* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Рамалла , 9 октября, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Члены группировки «Сарая аль-Кудс» (организация, деятельность, которой запрещена в РФ), являющаяся вооруженным крылом «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила о нанесении ракетных ударов по израильскому городу Ашкелону. Об этом сообщается на странице группировки в социальных сетах.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Представители организации уточнили, что эта атака стала ответом на обстрелы со стороны Израиля «домов мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры». При этом в сообщении не уточняется, о каком количестве запущенных по Ашкелону ракет идёт речь.

Газета Yedioth Ahronoth распространила информацию о том, что в Ашкелоне и районах, которые прилегают к сектору Газа, прозвучали сирены воздушной тревоги звучат.

8 октября стало известно, что радикальное движение ХАМАС запустило ракеты в направлении международного аэропорта Бен-Гурион (Израиль). Также израильские военные уничтожили в небе подозрительную цель, которая приближалась к территории еврейского государства.

Как сообщало ИА Регнум, новый конфликт между Израилем и палестинскими радикалами вспыхнул утром 7 октября, когда ХАМАС провела массированную ракетную атаку на израильские населённые пункты. В ответ на действия группировки Израиль принял решение объявить войну.