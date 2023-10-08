Вашингтон, 8 октября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон на данный момент не может подтвердить, что за атакой на Израиль стоял Иран.

ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB

«Мы пока не видели каких-либо свидетельств того, что Иран направлял эту атаку и стоял за ней», — сказал Блинкен в интервью CNN.

При этом он добавил, что ХАМАС не набрал бы столько сил, если бы не поддержка Ирана в последние годы.

Госсекретарь также заявил, что США — близкий союзник и крупный поставщик оружия Израилю — могут объявить о новой военной поддержке Тель-Авиву после атаки со стороны сектора Газа.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил 7 октября, что ответственность за действия палестинского движения ХАМАС в том числе несёт Иран. Дипломат отметил, что Тегеран не доволен улучшением отношений Тель-Авива с арабскими странами.

ХАМАС ударил по Израилю 7 октября. После этого в Израиле объявили о «готовности к войне». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС. Позднее власти Израиля проголосовали за официальное объявление войны в стране с правом проведения военных операций.

Количество жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило 600 человек. Ранения получили более двух тысяч. От ответных ударов в секторе Газа погибли 320 человек, около 1990 получили ранения.