Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Количество погибших в результате нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль превысило 400 человек. Об этом 8 октября сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan.

ATEF SAFADI/EPA/TASS

Ещё более двух тысяч человек получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, вечером 7 октября газета The Jerusalem Post сообщила, что после нападения ХАМАС на Израиль свыше 300 человек погибли и ещё более полутора тысяч пострадали. По данным журналистов, в ходе обострения палестино-израильского конфликта боевики движения вторглись в 22 населённых пункта, некоторые израильтяне попали в плен.

Утром 7 октября движение ХАМАС нанесло удар ракетами по израильской территории и заняло несколько населённых пунктов в Израиле. В ответ израильская армия атаковала объекты палестинцев в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 октября объявил о завершении армией страны первой фазы операции «Железные мечи» и уничтожении большей части палестинских боевиков, на фоне обстрелов проникнувших в страну. Глава израильского правительства отметил, что страна вступает в долгую и тяжёлую войну, и возложил на ХАМАС ответственность за её начало.