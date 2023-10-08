Вашингтон, 8 октября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Израиль на фоне боевых действий против палестинского движения ХАМАС запросил у США дополнительную военную помощь, решение об этом могут принять уже 8 октября, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Zhang Tianlang/XinHua/Global Look Press

«Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые направил Израиль. Я думаю, вы услышите новости на этот счёт сегодня», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Блинкен добавил, что США при президенте Бараке Обаме подписали меморандум, обязавшись оказывать Израилю военную помощь на $3,8 млрд в год.

Бои в Израиле продолжаются вторые сутки. Боевики ХАМАС 7 октября обстреляли территорию страны ракетами и захватили ряд израильских населённых пунктов и военных опорных пунктов. По последним данным, от их действий погибли более 600 мирных жителей, пострадали еще более двух тысяч.

Для борьбы с ХАМАС привлекли Армию обороны Израиля. 8 октября сообщили, что удалось уничтожить свыше 400 боевиков. Израильские ВВС также обстреливают территорию сектора Газа, по последним данным минздрава Палестины, от ударов погибли порядка 300 человек и пострадали ещё почти 2 тыс.

На 8 октября назначили внеочередное заседание Совбеза ООН, посвящённое палестино-израильскому конфликту. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт договорились о встрече 9 октября в Москве, на которой в первую очередь обсудят конфликт на Ближнем Востоке.