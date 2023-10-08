Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил 8 октября, что среди большого числа захваченных ХАМАС заложников могут оказаться россияне.

ТАСС/Mohammed Turabi/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire

«Количество заложников, оно высокое, но точных данных пока что нет. Многие упоминают число около сотни. Говорят, что есть, может быть, и граждане России», — сообщил дипломат ТАСС.

Утром 7 октября ХАМАС ударил по Израилю. В Армии обороны страны заявили, что в атаке использовалось более двух тысяч ракет. В ответ израильские военные атаковали объекты ХАМАС, ударив по трём командным центрам. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что армия завершила первую фазу операции «Железные мечи», уничтожив большую часть боевиков ХАМАС, проникших на фоне обстрелов в страну.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что не менее 20 тыс. жителей Газы покинули дома из-за боевых действий. Минздрав Израиля сообщил, что более 300 человек погибли, ещё более 1,5 тыс. пострадали при атаках ХАМАС. Количество погибших из-за ответных ударов Израиля на утро 8 октября возросло до 256 человек, раненых — до 1788 человек.

Позднее, 8 октября, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации более 400 боевиков движения ХАМАС в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта. Помимо этого ещё десятки человек взяли в плен.