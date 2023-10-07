Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Израиль заявил, что из сектора Газа запустили 2200 ракет. Эти данные привёл 7 октября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в городе Ашкелон на юго-западе Израиля

«С сегодняшнего утра из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2200 ракет, ряд террористов проник на территорию на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», — сообщил военный.

По меньшей мере 2200 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы, параллельно ряд террористов проник на территорию еврейского государства.

Как писало ИА Регнум, ранним утром 7 октября в Израиле сработала система противовоздушной обороны. Спасательная служба Израиля сообщила, что в результате ракетного обстрела погибла женщина, пострадали ещё как минимум три человека, позднее стало известно, что ранения получили более ста местных жителей.

Израиль заявил о проникновении боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны на фоне массированного обстрела. ЦАХАЛ объявила о «готовности к войне». Израильские военные начали наносить удары по целям на территории Газы. Израиль находится в состоянии войны, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.