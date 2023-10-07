Армия Израиля заявила о запуске сектором Газа 2,2 тысячи ракет по стране
Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Израиль заявил, что из сектора Газа запустили 2200 ракет. Эти данные привёл 7 октября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«С сегодняшнего утра из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2200 ракет, ряд террористов проник на территорию на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», — сообщил военный.
По меньшей мере 2200 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы, параллельно ряд террористов проник на территорию еврейского государства.
Как писало ИА Регнум, ранним утром 7 октября в Израиле сработала система противовоздушной обороны. Спасательная служба Израиля сообщила, что в результате ракетного обстрела погибла женщина, пострадали ещё как минимум три человека, позднее стало известно, что ранения получили более ста местных жителей.
Израиль заявил о проникновении боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны на фоне массированного обстрела. ЦАХАЛ объявила о «готовности к войне». Израильские военные начали наносить удары по целям на территории Газы. Израиль находится в состоянии войны, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.