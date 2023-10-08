Москва, 8 октября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Газовый хаб в Турции можно реализовать как виртуальную площадку, однако строить газовую инфраструктуру там пока не стоит. Такое мнение высказал аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов.

Александр Рюмин/ТАСС

«Самое простое — условно, создается некая виртуальная площадка, как голландский хаб TTF в Европе», ― пояснил в беседе с «РИА Новости» эксперт.

Он добавил, что Турция будет вбрасывать туда объёмы спотового газа, поставляемого не в рамках долгосрочных контрактов. По его словам, это станет некой точкой ценообразования на границе Турции и Болгарии.

«То есть газовый хаб как какой-то посредник. Строить новую инфраструктуру, думаю, сейчас не стоит», ― констатировал Капитонов.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил создать в Турции хаб по поставкам газа в Европу. Он отметил, что этим путём можно будет прокачивать и то голубое топливо, которое восполнит утраченные объёмы транзита через взорванные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоганодобрил эту идею. 21 мая бывший министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам газа в Европу начнёт действовать через страну максимум в течение года.

В конце июля российский лидер заявил, что вопрос запуска газового хаба в Турции, позволяющего обеспечить поставки российского голубого топлива в Европу, остаётся актуальным.

В ходе переговоров с турецким коллегой 4 октября Путин выразил надежду на завершение переговоров по созданию хаба уже в ближайшее время. По его словам, Россия уже передала турецкой госкомпании BOTAS проект дорожной карты по созданию газового хаба. Он подчеркнул, что появление хаба позволит сделать ситуацию в энергетике более стабильной.