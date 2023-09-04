Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Россия передала турецкой госкомпании BOTAS проект дорожной карты по созданию газового хаба на территории Турции, заявил 4 сентября президент Владимир Путин в Сочи.

Kremlin.ru

По итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что Россия всегда была и будет надёжным и ответственным поставщиком газа. Москва намерена и дальше обеспечивать газом экономику Турции.

«Более того, готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны — там, где в этом партнёры заинтересованы», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что именно с этой целью Россия предложила создать на территории Турции региональный газовый хаб.

«Газпром передал компании BOTAS проект дорожной карты по реализации данного проекта», — отметил Путин.

Президент уточнил, что в 2022 году Россия поставила в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» 21,5 млрд куб. м газа. За январь–август 2023 года — больше 10 млрд куб. м.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября 2022 года Путин, выступая на «Российской энергетической неделе», заявил, что в Турции нужно создать газовый хаб (газораспределительный центр) для поставок голубого топлива на европейскую территорию.

В ходе переговоров с Эрдоганом 4 сентября Путин заявил, что переговоры по этому вопросу скоро завершатся, и начнётся создание газового хаба. Это сделает ситуацию в энергетике более стабильной и сбалансированной, отметил президент России.